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Фотовыставка на тему улиц Нью-Йорка откроется вблизи Бутырского района
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Фотовыставка на тему улиц Нью-Йорка откроется вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Фотопроект о Нью-Йорке представят неподалеку от Бутырского района. Выставка Леона Левинстайна начнет свою работу 30 марта в Еврейском музее, расположенном на улице Образцова.
— На протяжении более чем сорока лет Левинстайн снимал на улицах Нью-Йорка. Художнику удалось выработать свой уникальный визуальный язык: его работы — это смешение документа, формы и эмоции, — сообщили в пресс-службе музея.
Увидеть фотографии можно будет до 20 мая. Вход свободный.
Напомним, адрес Еврейского музея — ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. (то)
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