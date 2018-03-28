Фотовыставка на тему улиц Нью-Йорка откроется вблизи Бутырского района

Фотопроект о Нью-Йорке представят неподалеку от Бутырского района. Выставка Леона Левинстайна начнет свою работу 30 марта в Еврейском музее, расположенном на улице Образцова.

— На протяжении более чем сорока лет Левинстайн снимал на улицах Нью-Йорка. Художнику удалось выработать свой уникальный визуальный язык: его работы — это смешение документа, формы и эмоции, — сообщили в пресс-службе музея.

Увидеть фотографии можно будет до 20 мая. Вход свободный.

Напомним, адрес Еврейского музея — ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. (то)