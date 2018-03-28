Книжная выставка «Драматург на все времена» откроется в Троицке

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Сотрудники Троицкой библиотеки №1 имени Михайловых 7 апреля откроют новую книжную выставку. Она будет называться «Драматург на все времена».

— Экспозицию посвятят творчеству Александра Островского . В этом году исполняется 195 лет со дня рождения знаменитого отечественного писателя. Мы хотим познакомить наших читателей с биографией и самыми популярными произведениями автора. На стеллажах можно будет найти такие пьесы, как «Гроза», «Снегурочка» и «Бесприданница», — поделились сотрудники библиотеки №1 имени Михайловых.

Отметим, что выставка продлится до 28 апреля. Она расположится во взрослом абонементе.