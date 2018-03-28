II Международный выставка-конкурс современного искусства «СОВРЕМЕННЫЙ АВАНГАРД — VANGUARD TODAY»

II Международный выставка-конкурс современного искусства «СОВРЕМЕННЫЙ АВАНГАРД — VANGUARD TODAY» пройдет на одной из главных художественных площадок России — в Московском Доме Художника. Выставка является широкомасштабным форумом, объединяющим не только художников из России и стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья — в выставки принимают участие представители Германии, Болгарии, Латвии, Сирии, Ирана. Общее количество представленных на выставке произведений — более 1500 полотен. «СОВРЕМЕННЫЙ АВАНГАРД» — это широчайшее разнообразие арт-объектов из более 20 стран мира.