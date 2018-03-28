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Проект создания музея на базе ГЭС-2 в Москве получил статус инвестпроекта
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Проект создания музея на базе ГЭС-2 в Москве получил статус инвестпроекта 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Проект создания музея современного искусства на базе выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве получил статус инвестпроекта, следует из документов на сайте мэрии города.
В распоряжении правительства столицы говорится, что этот статус присвоен ООО «ГЭС-2» для деятельности в сфере образования, культуры и искусства. В состав многофункционального комплекса «ГЭС-2» войдут два земельных участка — на Болотной и Берсеневской набережных и здания на Болотной набережной, дом 15, корпус 1 и дом 16, строение 5.
ГЭС-2 занимала комплекс зданий на Болотной набережной и работала в 1907—2015 годах. На ее базе в 2019 году планируется открыть музей современного искусства. Инвестором проекта является фонд «Виктория — искусство быть современным» (V-A-C) Леонида Михельсона. В проекте также участвует бюро Renzo Piano Building Workshop.
Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы Москомстройинвеста, в соответствии с концепцией архитектурной мастерской, в подэстакадном пространстве Патриаршего моста планируется разместить выставочные, музейные, творческие объекты, а также кафе.
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