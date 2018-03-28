Выставка флористического коллажа «Игра линий и форм» открылась в районе Крылатское

Выставку «Игра линий и форм» организовал ведущий творческий коллектив города Москвы студия флористического коллажа «Цветочная мастерская»

В клубе-галерее «Крылатский орнамент», расположенном по адресу: ул. Крылатские холмы, д.26, стр.2, прошло открытие выставки цветочных композиций «Игра линий и форм».

Данная выставка организована клубом «Горизонт» и творческой студией «Цветочная мастерская». Открытие выставки, руководителем которой является Инна Свядосц, прошло в рамках 15-го открытого Московского фестиваля флористики «Путешествие в страну цветов».

В день открытия для присутствующих гостей звучала живая музыка, в исполнении джазового коллектива и сольной исполнительницы Натальи Белинской. Неожиданным сюрпризом стало проведение мастер-класса по традиционной японской аранжировке «Икебана», а приятным дополнением — вручение памятных сувениров от студии.

Различные флористические экспозиции, представленные на выставке, поражают эстетическое воображение присутствующих — в качестве линий и форм выступают природные материалы: ветки, травы, цветы.

В арсенале создателей данных цветочных произведений, по совместительству участников студии, множество коллажных техник, посредством которых им удалось притворить в жизнь столь необычные многослойные экспозиции.

Цветочная выставка, посетить которую может любой желающий, открыта до 28 марта.