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Выставка флористического коллажа «Игра линий и форм» открылась в районе Крылатское
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Выставка флористического коллажа «Игра линий и форм» открылась в районе Крылатское 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Выставку «Игра линий и форм» организовал ведущий творческий коллектив города Москвы студия флористического коллажа «Цветочная мастерская»
В клубе-галерее «Крылатский орнамент», расположенном по адресу: ул. Крылатские холмы, д.26, стр.2, прошло открытие выставки цветочных композиций «Игра линий и форм».
Данная выставка организована клубом «Горизонт» и творческой студией «Цветочная мастерская». Открытие выставки, руководителем которой является Инна Свядосц, прошло в рамках 15-го открытого Московского фестиваля флористики «Путешествие в страну цветов».
В день открытия для присутствующих гостей звучала живая музыка, в исполнении джазового коллектива и сольной исполнительницы Натальи Белинской. Неожиданным сюрпризом стало проведение мастер-класса по традиционной японской аранжировке «Икебана», а приятным дополнением — вручение памятных сувениров от студии.
Различные флористические экспозиции, представленные на выставке, поражают эстетическое воображение присутствующих — в качестве линий и форм выступают природные материалы: ветки, травы, цветы.
В арсенале создателей данных цветочных произведений, по совместительству участников студии, множество коллажных техник, посредством которых им удалось притворить в жизнь столь необычные многослойные экспозиции.
Цветочная выставка, посетить которую может любой желающий, открыта до 28 марта.
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