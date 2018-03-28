Выставка детских рисунков о библиотеке откроется в Щербинке

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Выставку детских рисунков откроют 30 марта в Детско-юношеской библиотеке городского округа Щербинка. Об этом сообщила сотрудник учреждения Наталья Гальцева.

Свои творения ребята подготовили в рамках Недели детско-юношеской книги, которая прошла на базе Централизованной библиотечной системы городского округа Щербинка.

В подготовке вернисажа приняли участие ученики 4,5 и 6 классов двух школ Щербинки. Творческие работы подготовили по теме: «Что может рассказать библиотека?».

Эта выставка станет финальным мероприятием Недели детско-юношеской книги.