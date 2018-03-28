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В Барнауле проходит выставка портретов актёров алтайских театров?
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В Барнауле проходит выставка портретов актёров алтайских театров? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Слышал о выставке портретов актёров алтайских театров, но понял, что речь не совсем о картинах. Где эта выставка, кто автор?
Выставка фотохудожника Виктора Сотникова «Театр, как дар судьбы» (Актёры и их образы в сценическом пространстве краевого театра драмы им. В. Шукшина) открылась 15 марта в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
С ним автора связывают почти 10 лет творческой работы. Её специфика в том, чтобы посредством искусства фотографии запечатлеть сиюминутность театрального действа, для которого свойственна быстрая смена мизансцен, переменчивость внутренних состояний актёров, проживающих судьбы своих героев. Глядя на сцену через объектив фотокамеры, мастер старался в каждом кадре уловить неповторимые мгновения сценического действия. Так из сотен и тысяч снимков сложилась фотолетопись живого творческого процесса.
Представляя свою выставку многочисленным гостям, Виктор Сотников признался, что всегда был поклонником театра. Не пропускал премьеры, когда учился в медицинских вузах Барнаула, Томска, Ленинграда, когда служил военным врачом пограничных войск в Магадане, Баку, Чите. С фотоаппаратом и тогда не расставался. Выйдя в отставку, посвятил себя любимому хобби. В 2003 году стал фотохудожником краевого театра драмы. Его внутренняя жизнь стала для него открытием, позволила погрузиться в тайны театра.
На выставке Сотников представил около 100 фотографий, в которых есть и выразительная сценография, и необычные мизансцены полюбившихся зрителям спектаклей, и тонкие психологические образы актёров, чьи лица озарены вдохновением. Они будут демонстрироваться в ГМИЛИКе до 15 апреля. Ведущие актёры барнаульских театров, присутствующие на открытии выставки, высоко оценили мастерство фотохудожника.
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