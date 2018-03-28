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Фестиваль «Стенограффия» ищет художников, чтобы украсить дома в девяти российских городах
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Фестиваль «Стенограффия» ищет художников, чтобы украсить дома в девяти российских городах 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Крупнейший российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия» запустил традиционный отбор художников. Победители конкурса смогут реализовать свои проекты на зданиях в Екатеринбурге и других городах.
Реализованные работы участников «Стенограффии–2017»
Девятая по счету «Стенограффия» пройдет при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Из-за Чемпионата Мира организаторы приняли решение о переносе фестиваля с июля на май. Вместо конкурса эскизов решено устроить сбор портфолио, который продлится до 23 апреля. Подробнее о правилах составления портфолио можно узнать на сайте «Стенограффии».
После оглашения результатов победителям пришлют фотографии стены или дома и расскажут о контексте, в котором находится объект. Готовые эскизы согласуют с собственниками и административными органами. В этом году фестиваль пройдет в Екатеринбурге, Омске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Томске, а также в поселках за полярным кругом — Новый Порт и Мыс Каменный.
С 2010 года в рамках «Стенограффии» уличные художники превращают невзрачные городские постройки в объекты искусства с учетом культурных особенностей регионов. Посмотреть работы участников прошлых лет можно на странице фестиваля в ВК.
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