Тест на знание истории Победы

28 марта в Музее Победы прошел тест по истории Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню историка. Корреспондент «ВМ» отправился в музей, чтобы узнать, как любители исторической науки отвечают на вопросы о страшнейшей трагедии XX века.

У многих слово «тест» вызывает воспоминания о школьных временах. Душные аудитории, где от скуки умирают даже мухи. Горы бланков, требующих заполнения, и, конечно, самое страшное — ожидание оценки. Вчерашний тест по истории Великой Отечественной войны, приуроченный ко Всемирному дню историка, полностью сломал эти стереотипы. Проконтролировать свой уровень исторической образованности могут как взрослые, так и дети. Для каждой возрастной категории — свой набор вопросов.

— Цель теста — не только контроль знаний, — рассказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова . — Мы подбирали вопросы таким образом, чтобы каждый имел возможность увидеть Великую Отечественную войну под непривычным для большинства углом. Для того чтобы верно ответить на все вопросы теста, уровень исторических знаний должен быть выше среднего. У тех, кто оказался не готов к высокой сложности, есть возможность узнать ответы прямо в музее: участникам разрешено путешествовать по залам.

Протестироваться с корреспондентом «ВМ» вызвалась экскурсовод музея Вера Тятенкова.

— Я совсем недавно работаю в музее и об этом мероприятии узнала только сегодня, — рассказала она. — Будет интересно проверить свои знания об экспозиции.

Контрольные вопросы были разделены на несколько блоков, охватывающих все важные вехи истории войны и Парка Победы на Поклонной горе. Отдельно была выделена тема контрнаступления советских войск под Москвой.

В зале с соответствующей диорамой необходимо было найти объекты, упомянутые в вопросах теста.

Знакомый плакат «Родинамать зовет!» удалось обнаружить почти сразу. С остальными объектами возникли трудности — внимание отвлекала величественная картина, изображающая московский парад 1941 года. Несмотря на то, что ответы на многие вопросы находились в залах музея, без должного уровня исторической образованности пройти тест практически невозможно.

Опросник проверял не только знания, но и способность к рассуждению на тему Великой Отечественной войны. Во время ответов приходится размышлять о значении возжигания Вечного огня и даже о том, почему музей расположен именно на Поклонной горе.

Опубликовать результаты теста руководство музея обещает уже 29 марта. Победители примут участие в интерактивной программе «Боевые каникулы», получат в подарок тематическую фотосессию и книги по истории Великой Отечественной.

Тест, который в этом году проходит в первый раз, планируется сделать ежегодным. Проверка знаний будет проводиться во Всемирный день историка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Составляя вопросы теста, мы надеялись возбудить у отвечающих интерес к экспозиции музея и Великой Отечественной войне. Это не контрольная, где выставляют оценки. Вопросы теста побуждают узнавать что-то новое, интересоваться своей историей. Задача в том, чтобы люди поняли свой уровень знания истории ключевого события для страны. Они должны понять, что это не стыдно — не знать. Стыдно не интересоваться своей историей, не стремиться к познанию. Мы надеемся, что они не только вернутся в наш музей, но и начнут интересоваться другими культурными учреждениями.