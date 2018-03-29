СМИ: картина Ван Гога впервые за 20 лет выставляется на аукцион

ЛОНДОН, 29 марта. / ТАСС /. Французский аукцион Artcurial выставил на торги в Париже картину Винсента Ван Гога (1853-1890) «Женщины в дюнах за починкой сетей» (1882). Предварительная оценка полотна, относящегося к раннему периоду творчества мастера, составляет €5 млн (более $6 млн), сообщает в четверг газета The Guardian . Картина принадлежала европейскому коллекционеру и находилась последние несколько лет в Музее Ван Гога в Амстердаме.

Произведения нидерландского художника-постимпрессиониста не выставлялись на торги уже 20 лет. Спрос на его работы высок, поэтому предсказать окончательную стоимость картины на аукционе, по мнению экспертов, очень сложно. «На рынке появляется все меньше и меньше картин Ван Гога», — констатирует представитель Artcurial Бруно Юбер.

Нынешнее полотно создано живописцем в то время, когда, по словам аукционеров, он совершенствовал у себя на родине в Схевенингене мастерство живописи. «Картина относится к важному периоду в развитии творчества Винсента Ван Гога, — заявил Юбер. — Он только начал свою карьеру. Но именно в этот период он открыл для себя весь потенциал живописи».

Торги пройдут 4 июня. Коллекционерам также предлагаются несколько работ французского живописца Поля Гогена (1848-1903).