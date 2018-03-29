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СМИ: картина Ван Гога впервые за 20 лет выставляется на аукцион
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СМИ: картина Ван Гога впервые за 20 лет выставляется на аукцион 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Французский аукцион Artcurial выставил на торги в Париже картину Винсента Ван Гога (1853-1890) «Женщины в дюнах за починкой сетей» (1882). Предварительная оценка полотна, относящегося к раннему периоду творчества мастера, составляет €5 млн (более $6 млн), сообщает в четверг газета The Guardian. Картина принадлежала европейскому коллекционеру и находилась последние несколько лет в Музее Ван Гога в Амстердаме.
Произведения нидерландского художника-постимпрессиониста не выставлялись на торги уже 20 лет. Спрос на его работы высок, поэтому предсказать окончательную стоимость картины на аукционе, по мнению экспертов, очень сложно. «На рынке появляется все меньше и меньше картин Ван Гога», — констатирует представитель Artcurial Бруно Юбер.
Нынешнее полотно создано живописцем в то время, когда, по словам аукционеров, он совершенствовал у себя на родине в Схевенингене мастерство живописи. «Картина относится к важному периоду в развитии творчества Винсента Ван Гога, — заявил Юбер. — Он только начал свою карьеру. Но именно в этот период он открыл для себя весь потенциал живописи».
Торги пройдут 4 июня. Коллекционерам также предлагаются несколько работ французского живописца Поля Гогена (1848-1903).
В мае 1990 года на аукционе Christie's за рекордную сумму в $82,5 млн была продана картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше». Самым же дорогим произведением искусства на мировом рынке в 2017 году стала картина Леонардо «Спаситель мира» (Salvator Mundi), ушедшая с молотка на ноябрьском аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 млн Полотно продавал трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, покупателем был департамент культуры и туризма эмирата Абу-Даби. Не имеющая названия картина современного американского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския приобретена в мае на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $110,5 млн Картина под названием «Шедевр» (Masterpiece) американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна была продана в 2017 году за $165 млн  В 2017 году объем мирового рынка произведений вырос на 12% и достиг $63,7 млрд Такой рост отмечен после двух лет падения. Однако отрасли не удалось превзойти исторический рекорд 2014 года (более $68 млрд), а также объем, достигнутый в 2007, накануне мирового финансового кризиса ($66 млрд).
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