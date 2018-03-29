Впервые за 20 лет во Франции выставят на торгах картину Ван Гога

Впервые за 20 лет картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога будет выставлена на аукцион во Франции, сообщает France Info.

Картину «Женщины в дюнах за починкой сетей» художник написал в 1882 году. Рукопись Ван Гога в свое время хранилась в Нидерландах на протяжении десятилетий, затем она была выставлена в музее Монреаля в Канаде. Восемь лет назад ее выкупил европейский коллекционер.

Картину выставят на торгах в Париже 4 июня. Она оценивается от 3 до 5 миллионов евро.

В начале года сообщалось, что в музее Амстердама специалисты обнаружили два рисунка Ван Гога, которые не были известны ранее.

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