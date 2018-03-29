Ювелирный музей приглашает на выставку мастерицы по аксессуарам

Выставку мастер посвятила своему любимому городу Костроме, ведь его провинциальная атмосфера, прекрасные пейзажи, природа и жители и вдохновили рукодельницу на создание представленных изделий.

Четыре витрины выставки олицетворяют времена года. Нежно-розовая зима, сиреневая весна, ярко-зеленое лето и оранжево-красная осень.

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Каждая витрина привлекает к себе внимание сочными и яркими цветами. Ожерелья, браслеты, пояса, ободки, броши— любой женский аксессуар Елена может воплотить в жизнь. Ей нравится работать с бисером, стразами, натуральными камнями. На изготовление сложного колье уходит в среднем около недели. Елена работает в домашней мастерской.

В будущем мастерица планирует развиваться. Осваивать новые техники.

Новым направлением Елены стала православная тематика.

На выставке представлены Библия и Молитвослов в эксклюзивных обложках расшитых камнями и бисером, Икона Феодоровской Божией Матери, украшенная натуральными камнями.

В преддверии дня рождения костромской Снегурочки, который состоится 31 марта, Елена одну из витрин выставки посвятила внучке деда Мороза.

Денис Иванцов, директор ювелирного музея, получил в подарок от Елены шкатулку с аметистом. Ведь именно аметист является главным камнем, который гости встречают при посещении музея.

Выставка продлится до 25 апреля 2018 года.

Всем гостям выставки Елена предлагает принять участие в розыгрыше эксклюзивного авторского кулона..