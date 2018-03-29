Ещё
Ювелирный музей приглашает на выставку мастерицы по аксессуарам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ювелирный музей приглашает на выставку мастерицы по аксессуарам 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
Выставку мастер посвятила своему любимому городу Костроме, ведь его провинциальная атмосфера, прекрасные пейзажи, природа и жители и вдохновили рукодельницу на создание представленных изделий.
Четыре витрины выставки олицетворяют времена года. Нежно-розовая зима, сиреневая весна, ярко-зеленое лето и оранжево-красная осень.
{slider}
Каждая витрина привлекает к себе внимание сочными и яркими цветами. Ожерелья, браслеты, пояса, ободки, броши— любой женский аксессуар Елена может воплотить в жизнь. Ей нравится работать с бисером, стразами, натуральными камнями. На изготовление сложного колье уходит в среднем около недели. Елена работает в домашней мастерской.
В будущем мастерица планирует развиваться. Осваивать новые техники.
Новым направлением Елены стала православная тематика.
На выставке представлены Библия и Молитвослов в эксклюзивных обложках расшитых камнями и бисером, Икона Феодоровской Божией Матери, украшенная натуральными камнями.
В преддверии дня рождения костромской Снегурочки, который состоится 31 марта, Елена одну из витрин выставки посвятила внучке деда Мороза.
Денис Иванцов, директор ювелирного музея, получил в подарок от Елены шкатулку с аметистом. Ведь именно аметист является главным камнем, который гости встречают при посещении музея.
Выставка продлится до 25 апреля 2018 года.
Всем гостям выставки Елена предлагает принять участие в розыгрыше эксклюзивного авторского кулона..
k1news.ru: последние новости
Трогательные письма детей-сирот представили на выставке в Костроме В Костроме провели инклюзивный чемпионат по настольным играм для детей с инвалидностью Завтра на костромской набережной откроется обновленная «Аллея молодежи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться8
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией125
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение