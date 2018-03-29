Трогательные письма детей-сирот представили на выставке в Костроме 

В геронтологическом центре Костромы открылась новая выставка, которая посвящена истории детских домов и домов престарелых. Несколько сотен документов для экспозиции предоставил областной архив, сообщает ГТРК «Кострома».
Выставку посвятили 100-летнему юбилею образования системы социальной защиты населения в нашей стране.
Первый детский приют в Костроме открылся в 1847 году в начале улицы Свердлова, он назывался «Мариинским». В архиве даже есть документы, в которых описан рацион воспитанников: крупы, свинина, говядина, зефир, печенье, арбузы, конфеты и многое другое.
Одной из трогательных изюминок выставки стало письмо крестьянского мальчика костромскому губернатору. Он просит принять в детский приют младших брата и сестру, у которых умерли родители, а сам он пока не может обеспечить их всем необходимым.
Советский период описан на выставке более широко, есть акт обследования дома инвалидов в 1926 году. Самой поздней частью экспозиции стали современные фото о жизни геронтологического центра.