Трогательные письма детей-сирот представили на выставке в Костроме

В геронтологическом центре Костромы открылась новая выставка, которая посвящена истории детских домов и домов престарелых. Несколько сотен документов для экспозиции предоставил об­лас­тной ар­хи­в, сообщает ГТРК «Кострома».

Выс­тавку посвятили 100-ле­тнему юбилею об­ра­зова­ния сис­те­мы со­ци­аль­ной за­щиты на­селе­ния в на­шей стра­не.

Пер­вый дет­ский при­ют в Костроме от­крыл­ся в 1847 го­ду в начале ули­цы Свер­дло­ва, он на­зывал­ся «Ма­ри­ин­ским». В ар­хи­ве даже есть документы, в которых описан рацион воспитанников: крупы, сви­нина, говядина, зе­фир, пе­ченье, ар­бу­зы, кон­фе­ты и многое другое.

Одной из трогательных изюминок выставки стало письмо крестьянского мальчика костромскому губернатору. Он про­сит при­нять в дет­ский при­ют млад­ших бра­та и сес­тру, у которых умерли родители, а сам он пока не может обеспечить их всем необходимым.

Советский период описан на выставке более широко, есть акт об­сле­дова­ния до­ма ин­ва­лидов в 1926 го­ду. Самой поздней частью экспозиции стали современные фото о жиз­ни геронтологического центра.