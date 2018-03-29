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В Минске открылась выставка к 85-летию Большого театра Беларуси
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В Минске открылась выставка к 85-летию Большого театра Беларуси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.
ИА Синьхуа: последние новости
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