В Минске открылась выставка к 85-летию Большого театра Беларуси

Минск, 28 марта / Синьхуа / — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.

Минск, 28 марта /Синьхуа/ — 27 марта, в Международный день театра, в Минске открылась выставка «Театр. Inside», приуроченная к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю театра, являющегося визитной карточкой страны.