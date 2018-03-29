В Чунцине открылась выставка изделий ручной работы

Чунцин, 28 марта / Синьхуа / — В центре «Цзиньгоюань» в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня открылась выставка изделий народного творчества Сюшань-Туцзя-Мяоского автономного уезда «Речь на кончиках пальцев».

На выставке представлено более 1200 изделий ручной работы, в том числе вышивка народности мяо и изделия, сплетенные из бамбука.

Чунцин, 28 марта /Синьхуа/ — В центре «Цзиньгоюань» в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня открылась выставка изделий народного творчества Сюшань-Туцзя-Мяоского автономного уезда «Речь на кончиках пальцев».

На выставке представлено более 1200 изделий ручной работы, в том числе вышивка народности мяо и изделия, сплетенные из бамбука.

Чунцин, 28 марта /Синьхуа/ — В центре «Цзиньгоюань» в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня открылась выставка изделий народного творчества Сюшань-Туцзя-Мяоского автономного уезда «Речь на кончиках пальцев».

На выставке представлено более 1200 изделий ручной работы, в том числе вышивка народности мяо и изделия, сплетенные из бамбука.