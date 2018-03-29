В Алтайском крае подтопило музей-заповедник Шукшина

Два музея в Алтайском крае оказались в воде. Речь идет о Музее истории развития горного производства им. А. Демидова в Змеиногорске и музее-заповеднике В. Шукшина (Сростки).

По данным правительства региона, учреждения культуры подтопило 23 марта.

По словам сотрудников музея в Змеиногорске, вода в помещениях достигала отметки 20 см, рядом со зданием — 60 см. Экспонаты не пострадали, их успели поднять на безопасную высоту. Спустя сутки вода ушла, а в залах запустили тепловую пушку и начали откачивать воду из подвала и канализационных люков.

Сотрудники музея уже оценили ущерб. Так, от паводковых вод пострадали отмостка здания и подиумы под экспонаты.

В музее Шукшина подтопило цокольный этаж, музей и гараж. Сотрудники избежали сильного подтопления благодаря своевременным мерам. Так, были сделаны насыпи из щебня, обезопасили помещения архива и склада. Фонды и коллекции музея, а также мебель и технику вывезли. Воду в музее откачивали до 27 марта. Пострадал фундамент, цокольный этаж и отмостка здания.

Как отмечают специалисты, ситуация находится на контроле. Музей уже принимает посетителей.

Отметим, что 28 марта в Красном Яре в воде оказался Дом культуры. Работы по откачке воды проводятся, вся техника спасена.