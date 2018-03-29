Объявлен список участников основного проекта 1-й Рижской биеннале современного искусства (RIBOCA), которая пройдет под девизом «Это было навсегда, пока не кончилось», предложенным главным куратором биеннале Катериной Грегос. Фраза заимствована из монографии антрополога Алексея Юрчака, посвященной распаду Советского Союза. Грегос представляет концепцию новой биеннале так: «В то время как многие биеннале и крупномасштабные выставки последних лет были ретроспективными, а иногда даже анахроничными в своем стремлении увидеть в утраченных политических и социальных утопиях прошлого следы, ведущие к современности, 1-я Рижская биеннале будет пристально вглядываться в настоящее человечества, каким оно предстает на пороге второй четверти XXI века. Мы будем изучать сдвиги, происходящие в регионе, при этом вписывая их в более общую картину, поскольку сегодняшний мир взаимосвязан как никогда прежде. Эта биеннале будет региональной с точки зрения геополитических приоритетов, и глобальной в том, что касается общечеловеческих тем и вопросов. От личного к политическому и социальному, философскому и экзистенциальному, биеннале будет исследовать, как современные художники реагируют на главные вызовы современности, как они запечатлевают изменения, и как представляют будущее». Биеннале пройдет со 2 июня по 28 октября в Риге и Юрмале, опубликован список из 99 участников (в их числе 10 художественных объединений). 70% из них представляют страны Балтийского региона, среди участников основного проекта есть и российские художники: АСИ («Агентство сингулярных исследований»), Аслан Гайсумов, Марина Пински и Таус Махачева.
Источник: Рижская биеннале современного искусства