ГБУ ЦД «Личность», Большая Ордынка, 19 — 1. Музей морского флота

14 марта Центром досуга «Личность» была организована экскурсия в «Музей морского флота» для членов культурно-исторического клуба «Мой край» и «Клуба путешественников». «Музей морского флота» — единственный отраслевой музей Российской Федерации, сохранивший уникальные предметы, рассказывающие об истории морского флота России и развитии кораблестроения.

Представленная выставка — возможность показать предметы из собрания Музея и его роль в изучении и сохранении морского наследия России.

Среди экспонатов — подлинные предметы с ледокола «Ермак», модели судов — от парусного шлюпа к атомному ледоколу; предметы изобразительного искусства, а также мемориальные экспонаты.

"Несмотря на небольшую выставочную площадь музея, он собрал в себе множество уникальных экспонатов, рассказывающих об истории морского флота России и развитии кораблестроения. Помимо выставки нас ознакомили с планом реконструкции музея, который привел в восторг всех участников экскурсии. Музей поистине является уникальным, поэтому хочется пожелать ему дальнейшего развития и процветания!" — отметил руководитель клуба Путешественников Алексей Тахтай.