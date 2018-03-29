КАМАЗу предоставят землю для строительства музея 

И.о. президента РТ Алексей Песошин отдал поручение исполкому Набережных Челнов о предоставлении КАМАЗу участка земли площадью 5093 квадратных метров. На этой территории должен быть построен музей. Согласно поручению, участок должны отдать без проведения торгов, на правах аренды. На сайте правительства РТ в четверг, 29 марта опубликован текст распоряжения. Корпоративный музей в честь 50-летия автогиганта должен появиться в Челнах к концу 2019 года. Ранее пресс-служба компании публиковала футуристический эскиз здания, где расположится экспозиция. НОВЫЙ #ПРОЕКТ «КАМАЗА» ПОЛУЧИЛ #ОДОБРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА #РТ Предложение о создании музея «КАМАЗа» в Набережных Челнах поддержано Инвестиционным советом РТ под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Проект создания музея ПАО «#КАМАЗ» на первом в этом году заседании президиума Инвестсовета РТ представила #заместитель генерального директора компании — корпоративный директор Жанна #Халиуллина. Она рассказала президиуму о новом музее, который появится в Набережных Челнах в год 50-летия автогиганта. Проект предусматривает строительство здания рядом с генеральной дирекцией «КАМАЗа» на участке площадью в 5093 кв. м. Помимо экспозиции автомобилей, в помещении расположатся #хранилище фондов музея и интерактивные #аттракционы. Сейчас идёт подготовительная работа. Ожидается, что объект откроется в конце #2019 года. Публикация от KAMAZ (@kamaz_official) 4 Мар 2018 в 11:58 PST