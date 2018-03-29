Ещё
В Костроме откроют первый в России музей геральдики и фалеристики
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костроме откроют первый в России музей геральдики и фалеристики 

k1news.ru 41 минуту назад
Краеведческая организация «Костромская старина» приглашает костромичей на открытие первого в России музея геральдики и фалеристики. Оно состоится завтра в 16:00 в Мелочных рядах в музее «Губернский город Кострома», сообщает организация «Костромская старина».
Фалеристика — это коллекционирование орденов, медалей, значков, нагрудных знаков. Геральдика — это историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов. Подобных музеев в России нет. Костромичи открывают первый.
Мероприятие приурочено к 5-летию краеведческого общества. Гостей кроме нового музея ждет демонстрация обновленной выставки «Звонкий свидетель истории».
Экскурсию по музею геральдики и фалеристики проведет главный специалист по геральдике и фалеристике в Костромской области Алексей Позин. Планируется, что мероприятие посетит и исполнительный директор Союза геральдистов России Константин Моченов.
Проект уникален, он собрал большое количество знаков и медалей, связанных с историей Костромы и Костромской губернии.
А экскурсию по выставке «Звонкий свидетель истории» проведет костромской коллекционер, исследователь колокололитейного дела Сергей Дубинский.
k1news.ru: последние новости
Трогательные письма детей-сирот представили на выставке в Костроме Ювелирный музей приглашает на выставку мастерицы по аксессуарам Завтра на костромской набережной откроется обновленная «Аллея молодежи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться13
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией126
Как русские рестораторы завоевывают мир
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение