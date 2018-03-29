В Костроме откроют первый в России музей геральдики и фалеристики

Краеведческая организация «Костромская старина» приглашает костромичей на открытие первого в России музея геральдики и фалеристики. Оно состоится завтра в 16:00 в Мелочных рядах в музее «Губернский город Кострома», сообщает организация «Костромская старина».

Фалеристика — это коллекционирование орденов, медалей, значков, нагрудных знаков. Геральдика — это историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов. Подобных музеев в России нет. Костромичи открывают первый.

Мероприятие приурочено к 5-летию краеведческого общества. Гостей кроме нового музея ждет демонстрация обновленной выставки «Звонкий свидетель истории».

Экскурсию по музею геральдики и фалеристики проведет главный специалист по геральдике и фалеристике в Костромской области Алексей Позин. Планируется, что мероприятие посетит и исполнительный директор Союза геральдистов России Константин Моченов.

Проект уникален, он собрал большое количество знаков и медалей, связанных с историей Костромы и Костромской губернии.