В Оренбурге состоится презентация книги «Сергей Калмыков. Пространство и Вр

29 марта Оренбургском областном музее ИЗО пройдет презентация книги « Сергей Калмыков . Пространство и Время».

Выдающийся художник много лет прожил в областном центре. В 2014 году впервые были опубликованы сочинений авангардиста в книге «Сергей Калмыков. Необычайные абзацы».

Новая книга стала продолжением сохранения наследия Сергея Ивановича. Этот проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и Оренбургского книжного издательства им. Г. П. Донковцева посвящен многообразному литературному творчеству художника Калмыкова, сообщает пресс-служба правительства области. Рукописи расшифровал искусствовед Игорь Смекалов.

Начало презентации в 17:00.

Справка

Сергей Иванович Калмыков (6 октября 1891 — 27 апреля 1967) — русский художник-авангардист, иллюстратор, декоратор, писатель. Создавал картины в собственном стиле живописи «фантастический экспрессионизм». Родился в Самарканде, вскоре после его рождения семья переехала в Оренбург, где он закончил гимназию. 16 лет прожил в Санкт-Петербурге, где стал учеником М. В. Добужинского и К. C. Петрова-Водкина. После Октябрьской революции вернулся в Оренбург, в котором проработал до 1935 года, затем переехал в Алма-Ату.