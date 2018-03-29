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Украденные картины Рембранта теперь можно увидеть
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Украденные картины Рембранта теперь можно увидеть 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Леди и Джентльмен в черном"
Около 30 лет назад из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне украли 13 картин: "Концерт" Вермеера, три полотна Рембрандта, работы Мане, Дега и Говарта Флинка, которые так и не удалось найти. В память об этих произведениях искусства на стенах музея повесили пустые рамки.
Сегодня благодаря современным технологиям посетители музея могут увидеть украденные полотна знаменитых художников. Бостонская компания Cuseum создала специальное приложение с дополненной реальностью. Посетителю необходимо запустить приложение, навести планшет на пустую рамку — и можно любоваться картиной, висевшей там до ограбления.
Пока таким образом можно увидеть только два полотна Рембранта: "Леди и Джентльмен в черном" и "Христос во время шторма на море Галилейском", которая, к слову сказать, считается единственным морским пейзажем знаменитого голландского художника.
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