Нейросеть научили рисовать сюрреалистичные обнаженные портреты

Исследователь в области машинного обучения Робби Баррат научил компьютерный алгоритм создавать портреты обнаженных фигур. Результат получился очень похож на картины сюрреалистов. Несколько работ автор опубликовал в Twitter. О программисте и его разработке рассказало издание CNet.

Некоторые архитектуры нейросетей хорошо себя зарекомендовали в плане решения специфических задач. В частности, генеративные нейросети могут создавать новые изображения и видео. В рамках этого подхода к машинному обучению две нейросети участвуют в совместной работе. Одна из них генерирует изображения, а вторая пропускает «хорошие» и отбраковывает «плохие» согласно некоторому правилу. Эту архитектуру предложил сотрудник Google Ян Гудфеллоу в 2014 году.

Робби Баррат решил использовать в качестве обучающей выборки набор из тысяч портретов обнаженных людей. В результате алгоритм начал генерировать собственные изображения, которые считал «подходящими» для такой выборки. «Первая нейросеть пытается создать изображение, которое вторая примет за настоящую картину, а вторая, в свою очередь, пытается научиться отличать реальные картины от сгенерированных, — пояснил Баррат принцип работы системы. — Они обе становятся лучше со временем, поэтому чем дольше обучать генеративную нейросеть, тем более реалистичными будут получающиеся изображения».

Созданные компьютером картины можно условно сравнить с творчеством Сальвадора Дали и Пабло Пикассо , хотя сам автор приводит в пример Сола Левитта — американского художника в стиле концептуализм. Связь с его работами не в визуальном сходстве, а в подходе: некоторые картины Левитта создавались людьми прямо в музее по заранее оговоренным художником правилам.

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