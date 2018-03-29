На декаде математики в гимназии № 45 учащиеся представили «Историю Москвы в числах и задачах»

На днях в рамках Декады математики для учащихся 5-7 классов отделения надомного обучения гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма состоялась презентация «История Москвы в числах и задачах». Об этом сообщается на сайте гимназии.

В презентации был рассмотрен вопрос связи математики с историей Москвы. На примерах некоторых чисел и задач учащимися было показано, как тесно связаны математика и история. Основное внимание учащихся обращалось на то, что за числом, обозначающим дату, и за условием задач стоят важные исторические события и судьбы людей. Фотографии современной Москвы и картины мастера исторической реконструкции художника Апполинария Васнецова помогли учащимся увидеть Москву, скрывающуюся за условиями задач или историческими датами.