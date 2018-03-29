Ещё
Победителей гиперборейского фотоконкурса наградят 2 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителей гиперборейского фотоконкурса наградят 2 апреля 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В карельской столице также откроется выставка фотографий «Жить на Севере не скучно!».
Торжественное открытие выставки лучших работ участников седьмого городского конкурса фотографии «Жить на Севере не скучно!» пройдет 2 апреля в 16:00 в зале Детской музыкально-хоровой школы на Первомайском пр., 4-а, в Петрозаводске. Экспозиция будет работать в течение апреля, сообщает пресс-центр мэрии.
Там же пройдет церемония награждения победителей и призеров гиперборейского фотоконкурса. В конкурсе приняли участие авторы 85 работ в трех основных номинациях: «Гиперборейцы», «Гиперборейские забавы» и «Конкурс снежных и ледовых скульптур». Наш портал учредил дополнительную номинацию — «Выбор читателя», победитель в которой определялся открытым голосованием. Кроме того, еще 64 работы соревновались в онлайн-номинации #Giperfest2018 среди пользователей Instagram.
Ознакомиться с результатами фотоконкурса и посмотреть работы победителей можно здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерова объявлен трехдневный траур Петрозаводчанка пожаловалась мэру на шумный бар Назван самый дешевый город для отдыха в Европе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»3
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение