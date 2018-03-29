Победителей гиперборейского фотоконкурса наградят 2 апреля

В карельской столице также откроется выставка фотографий «Жить на Севере не скучно!».

Торжественное открытие выставки лучших работ участников седьмого городского конкурса фотографии «Жить на Севере не скучно!» пройдет 2 апреля в 16:00 в зале Детской музыкально-хоровой школы на Первомайском пр., 4-а, в Петрозаводске. Экспозиция будет работать в течение апреля, сообщает пресс-центр мэрии.

Там же пройдет церемония награждения победителей и призеров гиперборейского фотоконкурса. В конкурсе приняли участие авторы 85 работ в трех основных номинациях: «Гиперборейцы», «Гиперборейские забавы» и «Конкурс снежных и ледовых скульптур». Наш портал учредил дополнительную номинацию — «Выбор читателя», победитель в которой определялся открытым голосованием. Кроме того, еще 64 работы соревновались в онлайн-номинации #Giperfest2018 среди пользователей Instagram.

Ознакомиться с результатами фотоконкурса и посмотреть работы победителей можно здесь.