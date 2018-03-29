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Около двухсот человек приняли участие в интерактивном тесте по истории ВОВ
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Около двухсот человек приняли участие в интерактивном тесте по истории ВОВ 

Обручевский меридиан 45 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Для детей и взрослых в Музее Победы были подготовлены разные версии тестирования, каждая из которых содержала 21 вопрос.
«Это совершенно новый подход в музейной практике — погружение в историческую эпоху в активной, тестовой форме. Участники не просто проверяют здесь свои знания или ищут информацию в Википедии, а становятся самыми настоящими исследователями и следопытами, ведь верный ответ нужно найти в залах и экспозициях Музея Победы. Уверен, что тест будет пользоваться популярностью и у детей, и у взрослых. В дальнейшем он будет проводиться ежегодно», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник. В пресс-службе также добавили, что кроме индивидуальных участников, свои знания по истории проверили и команды из 12 московских школ.
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