Около двухсот человек приняли участие в интерактивном тесте по истории ВОВ

Для детей и взрослых в Музее Победы были подготовлены разные версии тестирования, каждая из которых содержала 21 вопрос. «Это совершенно новый подход в музейной практике — погружение в историческую эпоху в активной, тестовой форме. Участники не просто проверяют здесь свои знания или ищут информацию в Википедии, а становятся самыми настоящими исследователями и следопытами, ведь верный ответ нужно найти в залах и экспозициях Музея Победы. Уверен, что тест будет пользоваться популярностью и у детей, и у взрослых. В дальнейшем он будет проводиться ежегодно», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник . В пресс-службе также добавили, что кроме индивидуальных участников, свои знания по истории проверили и команды из 12 московских школ.