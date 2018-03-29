Первая за 25 лет выставка произведений из Третьяковской галереи открывается в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 марта. / ТАСС /. Третьяковская галерея впервые за четверть века покажет в Новосибирске шедевры живописи и скульптуры XVIII — первой половины XX века. Как сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра культуры региона Игорь Решетников, подготовка этой выставки заняла более пяти лет.

"На самом деле мы очень долго шли к этому, пять лет заняла подготовка этого выставочного проекта… Это очень сложный процесс, непросто привезти картины и разместить их в любом помещении, это очень большая кропотливая работа и очень большой подарок новосибирцам", — сказал Решетников.

Как пояснила главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова , для музея приезд в Новосибирск имеет особое значение, так именно в этот город во время Великой Отечественной войны была эвакуирована часть коллекции. Некоторые картины, которые в то время хранились в Новосибирске, можно будет увидеть на этой выставке. По словам Татьяны Городковой, именно поэтому жителям города будет особенно интересна эта выставка.

"Это не только возможность увидеть потрясающие вещи, но и возможность многое почувствовать и многое переосмыслить. Наверное, это не только выставка художественная, но и имеет колоссальное историческое значение и значение патриотическое. Это возможность всем по-новому переосмыслить историю, вообще это предмет гордости для Новосибирска", — отметила главный хранитель галереи.