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К выпуску готовится книга о Никасе Сафронове
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К выпуску готовится книга о Никасе Сафронове 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Биография художника собрана в издании «Кино для взрослых».
Вечером 4 апреля в Московском доме книги состоится презентация биографической книги «Кино для взрослых» о самом известном на сегодняшний день и признанном во всем мире российском художнике — Никасе Сафронове. Издание подготовлено самим художником и писателем Наталией Ивановой.
— Мы просто садились с Наталией друг напротив друга и часами беседовали. Два, три, четыре часа. Могли и шесть подряд проговорить. Обсуждали, спорили, думали, соглашались друг с другом или не соглашались, — рассказывает Никас Сафронов о том, как создавалась биографическая книга, которую сам художник справедливо считает самой откровенной.
Художник признается: он согласился на этот проект потому, что после первых двух биографических книг с большим сожалением понял, что другому человеку невозможно до конца рассказать о себе все. О том, как не сразу пошел учиться в художественное училище и в 15 лет покинул отчий дом с любимыми родителями. О том, почему человеку для того, чтобы сохранить в себе человеческое, так важно стремиться в жизни к красоте и всегда иметь цель перед собой. О том, почему у него на сегодняшний день нет любимой девушки, с которой он был бы счастлив и строил семейную жизнь. Наконец, о том, каков в его истории успеха баланс таланта и пиара.
Есть еще одна особенность книги — отдельные главы, в которых о Никасе Сафронове рассказывают его близкие друзья: Валентин Гафт, Донатас Банионис, Анатолий Трушкин, Николай Дроздов, Армен Джигарханян, Владимир Пресняков и многие другие.
Соавтор Никаса Сафронова писатель Наталия Иванова говорит о художнике как о «дипломате от искусства».
— В мире через его картины узнают больше о России и в принципе слышат о нас больше. В полной мере можно считать, что Никас Сафронов — российский «дипломат от искусства». И потому я захотела помочь ему и написать эту книгу. Таким образом — внести свой вклад в увеличение в обществе правды о тех людях, которые своим обычным делом так много делают для нашей страны, — поясняет Наталия Иванова.
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