Теряем себя. Искусствовед о том, чем для культуры опасна глобализаци

Что должно помочь развитию татарской и русской идентичности в Татарстане и как научить обывателя понимать современное искусство, рассуждает доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова.

Теряя индивидуальность

Венера Вольская, АиФ-Казань : Гузель Фуадовна, правительство Татарстана приняло гос­программу по сохранению идентичности татарской культуры. Что нужно охранять в первую очередь?

Гузель Валеева-Сулейманова: Я не буду оригинальной — прежде всего язык. Он стал необязательным предметом для изучения в школе. Но, подумайте, будут ли изучать математику или химию, если сделать их «факультативом»?

С языком связаны литература, пресса, музыка, он даёт выход на другие пласты культуры. Если он не изучается, то национальная культура оказывается под угрозой разрушения. Не надо забывать, что и условия всё жестче — возрастающую роль играет английский. И чтобы в этих условиях сохранить язык, нужно приложить много усилий. Необходимы программы, надо как-то заинтересовывать людей.

У глобализации есть и плюсы, а минус в том, что приобретая общее, глобальное, мы теряем индивидуальное, этническое.

— Вам не кажется, что нужно защищать и русскую идентичность? Если татарские танцы мы видим по праздникам на сцене, то где русские хороводы?

— Проблема такая действительно есть. Русский народ позиционирует себя в роли старшего брата для других российских народов, ему кажется, что его культура более глобальна. И вот эта идея объединяющего этноса размывает локальные традиции. «Общероссийская» русская культура создаётся из неживых, стереотипных форм и во многом базируется на идеях советской культуры как общегосударственной. Это тупиковый путь.

Строить общую культуру надо исходя из региональных ее особенностей, ведь русская культура этнически очень разнообразна. Сравните жителей Поволжья, Архангельска и юга России — танцы, песни, говор у них очень сильно отличаются.

Но есть и положительные тенденции. Сейчас во многих регионах в связи с развитием туризма начали возрождать местную культуру, традиции.

В Татарстане в этом плане есть над чем работать. Пока еще сохранились целые улицы русских деревень конца XIX века — например, в Верхнеуслонском районе. Нужно вспомнить о русских ремеслах. Вот в Пестрецах активно развивали гончарное ремесло. В Чебаксе был старинный кузнечный промысел, и работы мастеров этого промысла украшают многие здания Казани — это узорные ограды Музея изобразительных искусств, Союза писателей, Национальной библиотеки и др.

Идём за толпой

— Какие явления в татарской культуре вас огорчают?

— Соотношение высокой и массовой культуры. Наблюдаю катастрофическое преобладание второй, причем низкопробной. Особенно это заметно по татарской эстраде. То же самое можно сказать и о сувенирной продукции. Довлеет любительский вкус, почти нет места художникам или другим профессионалам. Недавно при Министерстве культуры был восстановлен художественно-экспертный совет по ремеслам. Надеюсь, он сможет побороть такое явление.

Это касается и других видов искусства: вместо развития высоких традиций городской культуры произошла переориентация на запросы населения. Но ведь смысл искусства не в том, чтобы следовать за толпой, а в том, чтобы ее воспитывать.

— Теперь уже не­многие знают, как одевались городские татары, да и наряды деревенских татар забываются. Может быть, пора специально «сохранять» татарский костюм?

— Проблема очень острая. О том, насколько искажается национальный костюм, можно судить хотя бы по тому, что мы видим на сцене в постановках фольклорных коллективов. Кажется, что создатели костюмов стремятся поразить пестротой и ложно понимаемой роскошью. Увы, при создании костюмов, сувениров, других форм современной народной культуры ориентироваться почти не на что.

У нас есть прекрасные коллекции в Национальном музее РТ, других музеях, но экспонаты находятся в запасниках, их мало кто видит. А ведь должны быть постоянные экспозиции. Необходим музей татарского декоративно-прикладного искусства.

Рынок вместо памятника

— Современная казанская архитектура — предмет восхищения или нареканий? Какие недавно построенные здания в Казани имеют шансы в будущем стать памятниками?

— Многие здания неплохо сделаны, профессионально. Но архитекторы часто не думают, гармонично ли впишется тот или иной объект в исторический облик города. Посмотрите застройку вокруг «Туган Авылым»: небоскребы «убивают» этническую архитектуру. Своего рода символ глобализации.

Памятниками могут стать здания, отражающие историю советской архитектуры. Это здания эпохи конструктивизма 1930-х годов — первый жилой дом коммунистического быта на ул. Дзержинского (находится в полуразрушенном состоянии), Дом печати на Баумана, много зданий сталинской, хрущевской и брежневской эпох.

Что касается современного периода, то в нем выявляются две тенденции. Первая — образцы стиля хайтек (здание гостиницы Казань на ул. Петербургской), «Пирамида». Вторая тенденция — ретроспективная эклектическая, в которой намешаны стили разных эпох и стран (Дворец земледельцев, комплекс зданий по ул. Касаткина). Есть также небольшая группа зданий с включением элементов татарской архитектуры — к примеру, здание Большого концертного зала консерватории.

— Власти Татарстана признали: при подготовке к 1000-летию Казани снесли множество зданий, которые стоило бы сохранить. Урок усвоен?

— Да, в то время действительно было утеряно множество памятников, которые не вернешь. Теперь сносят не так активно. Тем не менее из-за непродуманных действий мы можем лишиться многих памятников теперь уже советского времени. Например, вместо памятника М. Вахитову в центре Казани собираются поставить очередную «торговую палатку», только в монументальном исполнении. Взгляд будет остановить не на чем!

Многие монументы представляют историческую и художественную ценность. Например, памятник Мусе Джалилю или студенту Ульянову-Ленину. К этой же категории относится и статуя М. Вахитова. А мы опять разрушаем.

— Многие казанцы не понимают, есть ли художественная ценность у современных малых форм, например, памятника в сквере Аксенова. Пальто, зонт, собака…

— Да, есть. Другой вопрос в том, почему не понимают. Современное искусство развивается именно в направлении символизма, абстракции, образной философии. Мы же много лет воспитывались на образцах соцреализма, а в современном искусстве сложился художественный язык, который требует перевода. Это искусство надо расшифровывать, объяснять. Современное концептуальное искусство — это отражение прогрессивности и демократичности общества. Оно должно найти место в нашем городе.