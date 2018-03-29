Дом культуры в Славске готовится к ремонту

При этом ДК не закрывает свои двери. В одном из залов открылась выставка художника — сюрреалиста Александра Поповича

Елизавета Попович, корреспондент:

— Центральный Дом культуры оделся в леса. Уже 1 апреля здесь начнется ремонт крыши, фасада, внутренних помещений. Благодаря реконструкции здесь появится зал для постоянных экспозиций выставок.

А пока в малом зале первая большая весенняя экспозиция — сюрреалиста Александра Поповича. Его новая серия картин называется «Черная клякса», по ироничной аналогии с Черным квадратом Малевича. Сейчас экспозицию можно найти и на всемирном портале живописи в топах просмотров. Интерактив для зрителей — самим придумать названия к картинам.

Александр Попович, художник:

— Идея как родилась — в Интернете кто-то вон той картине дал название «Алиса в стране чудес». А я-то думал другое совершенно! Оно смотрю, и подходит. Так народ, как говорится, может интересней придумать, чем я!.

— Вообще, мне очень приятно, что я знакома с автором, что живу с ним в одном городе, и он своим творчеством прославляет наш маленький городок.

За то, что прославляют свой маленький городок порой на всю Россию, на сцене Дома культуры вручают грамоты и благодарности художникам, артистам, актёрам, певцам, музыкантам и библиотекарям. Ансамбль «Россияночка» из Большаково за кулисами вспоминает свои первые концерты.

Несмотря на то, что людям искусства, особенно на селе, не привыкать к экстремальным выступлениям, в Славске сегодня взялись за комплексную реконструкцию всех клубов.

— На территории округа запланировано строительство еще одного дома культуры на федеральные деньги и ремонт многих наших учреждений культуры будет продолжаться в плановом режиме.

В округе свыше пятисот человек работает в сфере культуры. Для общего фото сейчас не всем хватает места. После капитального ремонта уже осенью не в доме, а во дворце культуры решили собраться все вместе.