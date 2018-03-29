Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 31 марта, 1 апреля

31 марта | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Интерактивная мультимедийная выставка | 12.00-21.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царёвой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Метаморфозы | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

31 марта | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Human | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

The Moscow SaxQuintet | 19.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Вишнёвый сад | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+

Воздушные призраки | 17.00 Планетарий | 12+

Все бегут, летят и скачут | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Дракула | 24.00 | У Моста | 12+

Звёзды шансона | Большой концерт | 19.00 | Большой зал филармонии | 16+

Кай и Герда | 11.00 | Дом актёра | 3+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Моя Мишель | 20.00 | Частная филармония «Триумф» | 12+

Остров сокровищ | Мюзикл | 18.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 4+

Пленные духи | 19.00 | Камерный театр «Новая драма» | 16+

По щучьему велению | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Подводный мир | Интерактивная программа | 12.00, 15.00, 18.00 | Центр городской культуры | 7+

Пошлая Молли | 19.00 | Ночной клуб М5 | 14+

Приключение просто Му-урёнки | 11.00 | Дворец молодёжи города Перми | 0+

Путешествие Незнайки на машине времени | 12.00 | Планетарий | 7+

Сказки из чемодана | 11.00, 13.30 | Пермский театр кукол | 2+

Скамейка | 19.00 | Дом актёра | 16+

Снежная королева | 12.00 | Театр-Театр | 6+

Стихи в темноте | 22.00 | Частная филармония «Триумф» | 16+

Таинственный мир планет | 15.00 | Планетарий | 10+

Уйди-уйди | 18.00 | Театр-Театр | 16+

Холодное сердце | 14.00 | Театр юного зрителя | 9+

Энергия Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

1 апреля | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

1 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Fanny Show TV (Смешное шоу ТВ) | 12.00, 15.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 0+

Буратино | 13.30 | Пермский театр кукол | 6+

Волшебная лампа Аладдина | 12.00, 15.00 | Театр-Театр | 6+

Все бегут, летят и скачут | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Двенадцать месяцев | 12.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 0+

Дракула | 14.00, 18.00, 21.00 | У Моста | 12+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Как Баба-яга сына женила | 11.00, 13.30 | Театр юного зрителя | 5+

Камерный концерт | 20.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковског | 12+

Месяц в деревне | 20.00 | Сцена-Молот | 12+

Пеппи Длинныйчулок | 15.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Подводный мир | Интерактивная программа | 12.00, 15.00, 18.00 | Центр городской культуры | 7+

Про Иванушку-дурачка | 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Происшествие в стране Мульти-Пульти | Интерактивный шоу-спектакль | 12.00,18.00 | ПДНТ «Губерния», театр Custodes | 0+

Сказки из чемодана | 11.00, 16.00 | Пермский театр кукол | 2+

Три поросёнка | Интерактивный спектакль | 10.30, 12.30 | Детский центр «Кот Морковкин» | 2+

Цветик-семицветик | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+