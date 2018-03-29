Зеленоградская компания «ЭЛВИС-НеоТек» приняла участие в выставке Securika-2018 В ЦВК «Экспоцентр» состоялась 24-я международная выставка Securika Moscow — крупнейшее российское…

На своей экспозиции зеленоградская компания «ЭЛВИС-НеоТек» представила систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k, радиолокационную систему охраны периметра и территории объектов Orwell-R и смарт-камеру VisorJet smart mini. За четыре дня работы выставки стенд «ЭЛВИС-НеоТек» посетили около 300 специалистов по монтажу и обслуживанию систем безопасности, представителей системных интеграторов России и ближнего зарубежья, служб обеспечения безопасности конечных заказчиков.

Особый интерес гостей «ЭЛВИС-НеоТек» на выставке привлекла радиолокационная система охраны периметра и территории крупных объектов Orwell-R, которая в сочетании с системой Orwell 2k обеспечивает раннее обнаружение и автоматическую классификацию целей еще на подступах к объекту охраны. Радиус действия РЛС составляет 3000 м для детекции автомобиля и 1600 м для детекции человека. При этом излучение радара составляет всего 75 мВт, что позволяет устанавливать его в населенных местах без вреда для здоровья людей.

— Наша компания уже не в первый раз принимает участие в выставке Securika. Для нас это мероприятие является одним из основных инструментов для продвижения наших продуктов и решений на рынке. Мы очень рады высокому интересу посетителей нашего стенда к интеллектуальным системам безопасности и видеоаналитики. Надеемся на то, что наши встречи перерастут в серьезные проекты, — отмечает директор департамента продаж АО «ЭЛВИС-НеоТек» Максим Гафуров.

Securika Moscow считается наиболее масштабной выставкой по безопасности в России. В 2018 году выставку посетили более 18000 специалистов, на ней была представлена продукция 436 компаний из 23 стран. Международная выставка Securika Moscow — часть отраслевого портфеля выставок Группы компаний ITE в России, объединяющего под брендом Securika выставки оборудования и средств обеспечения безопасности и противопожарной защиты, организуемые ITE в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

В работе выставки также приняла участие другая инновационная компания Зеленограда — ISBC, представившая платформу безопасного доступа ESMART® Доступ. Она была признана лучшим инновационным продуктом СКУД.