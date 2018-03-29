Очередная «квартирная» выставка Владивостокской школы современного искусства прошла под названием «Вместе»

Она продолжалась лишь несколько часов.

Третья с начала 2018 года квартирная выставка Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ) прошла в краевом центре Приморья под объединяющим названием «Вместе».

Работы, созданные к этой выставке, были представлены на несколько часов не в одном пространстве, а сразу в нескольких, являясь для зрителя повествованием-конструктором, отмечают в ВШСИ. В частности, выставочными площадками стали четыре мастерских в историческом центре Владивостока на улицах Адмирала Фокина, Светланской и Семеновской: Михаила Павина, Алексея Филатова Елены Гуляевой и «Бардак».

«Чтобы «собрать» всю выставку вместе, как мозаику, зритель должен обойти все четыре предложенные локации за вечер. У выставки нет начальной и конечной точки, траектория движения по мастерским художников не ограничена ничем, кроме воли зрителя. Коллектив художников ВШСИ разбит на пары для усиления объединяющей тематики взаимодействия друг с другом», — говорится в описании проекта.

Зрителям представили коллективные и парные выставки на темы совместности, коллаборации и взаимопроникновения. При этом части выставки предлагалось собрать вместе, обойдя все предложенные мастерские в свободном порядке. Среди работ — живопись, стихи, документальное кино, коллажи, инсталляции и перформансы.

Публикация от School of contemporary art (@vsca_vvo)

25 Мар 2018 в 5:43 PDT Выставка «Вместе» стала уже третьей в череде возрожденной серии «квартирников» ВШСИ. В феврале прошел «квартирник» «Тишина», а в январе — «Цифры». Уже известно, что следующая выставка будет называться «Игра». Она пройдет 25 апреля.

Первые фото с #квартирниквшси первые впечатления-вместе работать легче, ВМЕСТЕ это когда у каждого своя зона ответственности, это когда хочется помогать другому, а не потому что надо или мне за это платят или ещё хуже, без меня не обойдутся, вместе — это без дебильной иерархии начальник-подчененный, это с доверием к себе и другим @frailoud

Публикация от Марина Каплина (@marinakaplina)

28 Мар 2018 в 6:58 PDT Подобные выставки в ВШСИ начали проводить в 2016 году практически каждую неделю, давая возможность ученикам выставиться не в «стерильных» условиях галереи с «идеальным» освещением, а в квартире, рассказала в интервью радио Mediametrics Vladivostok куратор и арт-менеджер ВШСИ Яна Гапоненко.

Квартирники планируется проводить каждый месяц. «Ученики смогут проверить себя на возможность визуализировать свою идею: в виде объекта, события, дискуссии», — сказала Гапоненко.

Школа современного искусства — это экспериментальное образовательное объединение арт-деятелей Владивостока новой генерации, появившееся в 2015 году. Это лаборатория, самоорганизованная надинституционально для формирования арт-сообщества Владивостока и развития местных художников, кураторов и арт-критиков. Через взаимодействие друг с другом, с культрегерами и художниками региона и мира и через анализ наследия теоретиков и критиков искусства XX и XXI вв., участники школы создают новую культурную идентичность города и представляют Владивосток как единое пространство для арт-интервенций.

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