Очередная «квартирная» выставка Владивостокской школы современного искусства прошла под названием «Вместе» 

Она продолжалась лишь несколько часов.
Третья с начала 2018 года квартирная выставка Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ) прошла в краевом центре Приморья под объединяющим названием «Вместе».
Работы, созданные к этой выставке, были представлены на несколько часов не в одном пространстве, а сразу в нескольких, являясь для зрителя повествованием-конструктором, отмечают в ВШСИ. В частности, выставочными площадками стали четыре мастерских в историческом центре Владивостока на улицах Адмирала Фокина, Светланской и Семеновской: Михаила Павина, Алексея Филатова, Елены Гуляевой и «Бардак».
«Чтобы «собрать» всю выставку вместе, как мозаику, зритель должен обойти все четыре предложенные локации за вечер. У выставки нет начальной и конечной точки, траектория движения по мастерским художников не ограничена ничем, кроме воли зрителя. Коллектив художников ВШСИ разбит на пары для усиления объединяющей тематики взаимодействия друг с другом», — говорится в описании проекта.
Зрителям представили коллективные и парные выставки на темы совместности, коллаборации и взаимопроникновения. При этом части выставки предлагалось собрать вместе, обойдя все предложенные мастерские в свободном порядке. Среди работ — живопись, стихи, документальное кино, коллажи, инсталляции и перформансы.
Участниками проекта «Вместе» стали Алексей Филатов, Анастасия Есауленко, Антонина Плотникова, Светлана Богдановская, Марина Каплина, Михаил Павин, Милана Пестерева, Денис Ерастов, Елена Гуляева, Марина Давидович, Александр Куклин, Олеся Чернявская, Женя Ёлкова, Маша Ламзина, Таня Нельмина, Алексей Коротков, Маргарита Лабонина, Виктор Шульц, Максим Фёдоров и Вероника Кирпика. Кураторами выступили Ольга Буравская, Эльвира Ошмарина, Инна Додиомова, Яна Гапоненко и Кристина Александрова.
Публикация от School of contemporary art (@vsca_vvo)
25 Мар 2018 в 5:43 PDT Выставка «Вместе» стала уже третьей в череде возрожденной серии «квартирников» ВШСИ. В феврале прошел «квартирник» «Тишина», а в январе — «Цифры». Уже известно, что следующая выставка будет называться «Игра». Она пройдет 25 апреля.
Первые фото с #квартирниквшси первые впечатления-вместе работать легче, ВМЕСТЕ это когда у каждого своя зона ответственности, это когда хочется помогать другому, а не потому что надо или мне за это платят или ещё хуже, без меня не обойдутся, вместе — это без дебильной иерархии начальник-подчененный, это с доверием к себе и другим @frailoud
Публикация от Марина Каплина (@marinakaplina)
28 Мар 2018 в 6:58 PDT Подобные выставки в ВШСИ начали проводить в 2016 году практически каждую неделю, давая возможность ученикам выставиться не в «стерильных» условиях галереи с «идеальным» освещением, а в квартире, рассказала в интервью радио Mediametrics Vladivostok куратор и арт-менеджер ВШСИ Яна Гапоненко.
Квартирники планируется проводить каждый месяц. «Ученики смогут проверить себя на возможность визуализировать свою идею: в виде объекта, события, дискуссии», — сказала Гапоненко.
Школа современного искусства — это экспериментальное образовательное объединение арт-деятелей Владивостока новой генерации, появившееся в 2015 году. Это лаборатория, самоорганизованная надинституционально для формирования арт-сообщества Владивостока и развития местных художников, кураторов и арт-критиков. Через взаимодействие друг с другом, с культрегерами и художниками региона и мира и через анализ наследия теоретиков и критиков искусства XX и XXI вв., участники школы создают новую культурную идентичность города и представляют Владивосток как единое пространство для арт-интервенций.
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Фото: Валерий Лутор, Prim.News