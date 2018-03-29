Выставка — фестиваль детского досуга и творчества «Мир спорта и игр» — весна 2018

С 29 марта по 1 апреля 2018 года приглашаем москвичей посетить выставку детского досуга и творчества «Мир спорта и игр». В течение четырех дней на ВДНХ в 69-м павильоне ребят в возрасте от 3 до 14 лет ждут разнообразные и полезные развлечения: спортивные состязания, подвижные и интеллектуальные игры, творческие мастерские, воркшопы — все то, что формирует у ребенка активную жизненную позицию.

Более ста интерактивных площадок, выставки «Мир спорта и игр» объединены в одну идею — «Спорт как игра» — поэтому просто и увлекательно каждый ребенок сможет найти занятие по душе и попробовать себя в новых видах спорта и творчества.

Семейные парки приключений города обустроят в рамках выставки для детей и их родителей спортивную зону с аэрохоккеем и баскетболом, батутным парком и зоной виртуальной реальности, подарив им незабываемые ощущения свободного полета. Веревочный парк предложит необычные и динамичные занятия спортом на высоте. Сооружение из четырех уровней, девяносто элементов препятствий, смотровая площадка, детский паркур и аттракцион в виде гигантских качелей подготовлены специально для самых отважных гостей выставки.

На площадке Скалолазания можно будет покорить вершины скалодрома и принять участие в конкурсах на ловкость, силу, скорость, выносливость и сообразительность. Многочисленные школы единоборств проведут увлекательные матер-классы по различным боевым искусствам: самбо, тхэквондо, каратэ, боксу, вольной борьбе, стрейчингу, ММА и греплингу. Футбольные клубы познакомят не только мальчиков, но и девочек со спецификой женского направления этого вида спорта, продемонстрируют тренировочный процесс и устроят футбольный матч. Мальчиков же заинтересует программа оборонно-спортивных обществ, которые для ребят организуют мини-ориентирование на искусственно созданной местности, лазерный тир боевое моделирование, пейнтбол и многое другое.

Маленьких любителей интеллектуального отдыха ждут увлекательные творческие активности. Поклонники рукоделия по достоинству оценят мастерские по созданию мозаики из пайеток на холсте, освоят технику кикусайга — печворк без иглы, научатся делать куклы из фоамирана и конструировать из бумаги в ЗD. Здесь же можно будет себя попробовать и в лепке из кинетического пластилина, который способен плавать в воде и запекаться как глина. Специально для пытливых умов организаторы подготовили увлекательное от Государственного Дарвиновского музея, Планетария и Музея науки — показы фильмов о космосе, подводном мире, мир открытий человечества и многое, многое другое. По нашим исследованиям дети проводят на выставке не менее 4 часов! Уважаемые родители, запаситесь терпением и дайте своему ребенку открыть для себя новые знания и способности.

Традиционно на площадке выставки состоится фестиваль «Спорт как искусство», который объединит более 2000 дарований из 100 детских творческих и спортивных коллективов со всей России. Основная идея фестиваля — демонстрация спорта через формы выразительного искусства. Юные таланты будут соревноваться за победу в 11 номинациях, система голосования на Фестивале, как и в спорте открытая, а это, только разогревает накал борьбы и эмоции болельщиков. Председателем жюри фестиваля выступит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая

МЕСТО: павильон №69. ВРЕМЯ: 29 марта с 11:00 до 18:00 — День открытых Дверей. Подробнее на сайте мероприятия: sp-land.ru.

Информация по телефону: (495) 280-1556, e-mail: spland-pr@list.ru, сайт: www.sp-land.ru