Презентация книги «Легенды и были Жигулей» прошла в Тольятти

Путь к выходу книги был довольно долгим. Вот уже несколько лет Агентство социокультурных технологий проводит конкурс «Жигулевская палитра». Его продолжением стал региональный проект «Новое детское передвижничество». Издание книги с иллюстрациями юных художников из тольяттинского лицея — первый издательский опыт в рамках этого проекта.

В день презентации книги в выставочном зале лицея открылась экспозиция «Легенды и были Жигулей в творчестве детей», на которой представлено более сорока работ, созданных акварелью, гуашью, тушью, гелевой ручкой и карандашом. С детской непосредственностью и неудержимой фантазией ребята представили свое видение богатырши Усолки, братьев Сокола и Жигуля, отважной атаманши Манчихи, Каменного молодца, оживших волжских утесов и других героев книги.

Здесь же можно увидеть искусно выполненные пленэрные зарисовки жигулевских просторов и уютных деревянных домиков, приютившихся возле Волги.

Один из гостей выставки, заслуженный художник России Сергей Кондулуков, выступая на презентации, отметил: «Это здорово, что дети научились замечать прекрасное вокруг себя. Ведь Жигулевский край — это настоящая сказка. Не любить эти места просто грешно. Замечательно, что в детском творчестве соединились высокая литература и изобразительное искусство».

На выставке также представлены изящные работы мастера резьбы по дереву, преподавателя художественной школы № 1 Жигулевска Александра Егорова.

Легендами и былями Жигулей были овеяны и выступления лицеистов на презентации книги. Детский фольклорный ансамбль «Ларец» спел старинные народные песни Поволжья. А ребята из театрального отделения Лицея искусств исполнили композицию по некоторым из опубликованных в книге произведениям. Одно из них — печальная и поэтичная легенда о том, как Волга, нарядившись красавицей, обманула и разлучила навеки братьев Сокола и Жигуля. Стали они горами, разделенными великой рекой.

Выставка «Легенды и были Жигулей в творчестве детей» продлится в Лицее искусств до 18 апреля.