Олег Рязанцев принял участие в открытии выставки об истории оборонной промышленности России

28 марта в Москве в Доме Российского исторического общества открылась выставка оборонной промышленности «В труде — как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России». Выставку открыл глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Одним из организаторов мероприятия выступил Минпромторг России

Выставка посвящена истории развития оборонно-промышленного комплекса России с XVI века по настоящее время.

Заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев в приветственном слове подчеркнул существенный вклад Российского исторического общества в решение задач по изучению исторического прошлого России.

История оборонной промышленности неразрывно связана с историей развития нашей страны. И сейчас Российское историческое общество погрузилось в изучение ключевых этапов становления отечественной оборонки, —

добавил Олег Рязанцев.

На выставке представлены уникальные материалы из фондовых коллекций ведущих российских музеев: архивные документы, фотографии, материалы вещевого фонда и редкие издания. Один из разделов выставки посвящен деятельности современных предприятий ОПК, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Уверен, что выставка будет интересна широкому кругу посетителей, интересующихся историей отечественной оборонки. Я хочу пожелать Российскому историческому обществу продолжить изучение истории развития ОПК и делать такие интересные и актуальные проекты, —

заключил Олег Рязанцев.