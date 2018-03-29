«Сказка» Ильи Рубана представлена в Черемушках

В центре культуры и искусства «Меридиан» можно познакомиться с удивительно позитивными работами московского живописца Ильи Рубана. Выставка «Сказка вокруг нас» представлена в зимнем саду до 1 апреля.

«Сказка вокруг нас, нужно только приглядеться. Это и синее небо над головой, и пение птиц, спрятавшихся в кронах деревьев, и золотые купола церквей… Достаточно вглядеться в древние московские храмы, и сразу попадёшь в пушкинскую сказку о царе Салтане: «…блещут маковки церквей и святых монастырей», — говорит художник о своих работах.

Илья Вячеславович Рубан родился в 1966 году, с 1988 года принимает участие в выставках в России и за рубежом (Франция, Германия, Чехия, Греция, Бельгия). Картины художника находятся в Музее фресок Дионисия, музее «Садовое Кольцо», Художественном музее Нижнего Тагила, а также в частных коллекциях во многих странах мира. Выставка открыта для посетителей мероприятия.