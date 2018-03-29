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В Петербурге пройдет выставка одного из основателей казахстанского авангарда
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В Петербурге пройдет выставка одного из основателей казахстанского авангарда 

ТАСС 31 минуту назад
АСТАНА, 29 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка казахстанского художника Молдакула Нарымбетова (1948-2012) «Черные вихри на синем или зелено-голубом фоне» откроется 30 марта в музее современного искусства «Эрарта» Санкт-Петербурга при содействии Национального музея Казахстана. Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения художника и организована в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».
Молдакул Нарымбетов был лидером объединения художников «Трансавангард», созданного в 1990 году в городе Шымкент, а затем переименованного в «Кызыл трактор» (Красный трактор). Название экспозиции «Черные вихри на синем или зелено-голубом фоне» повторяет наименование одной из живописных работ художника.
"Кызыл-тракторовцы стремились найти возможность ассимилировать авангардные приемы западного искусства с традиционными установками восточной культуры. В основе их художественных концепций лежит обращение к доисламскому прошлому Казахстана — древнему ритуалу, шаманским камланиям, суфийским обрядам. Ключевыми образами становятся либо кочующий дервиш, чье существование направлено на поиски истины и гармонии, либо шаман, своими медитативными действиями призванный исцелять или объединять реальное и ирреальное, прошлое, настоящее и будущее", — пояснили в пресс-службе Национального музея Казахстана.
На выставке представят работы мастера, созданные с 1989 по 2009 годы: живописные полотна, инсталляция, скульптуры, а также архивные видео с перформансами и акциями художника. Посетителям покажут знаковые работы Нарымбетова, отражающие период мифотворчества «Кызыл трактора», получившего название «трансавангардный шаманизм». Искусствоведы считают, что он наряду с другими художественными формациями стал региональным проявлением западного поставангарда.
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