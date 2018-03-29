7 самых известных русских меценатов

Русские купцы приобрели и сохранили для России бесценные сокровища отечественной и мировой культуры, но время стёрло многие имена из памяти потомков. Увы, у людей короткая память. Зато у искусства — вечная жизнь.

Галерея Третьяковых, театральный музей Бахрушина, коллекция французских импрессионистов Щукина, Кустарный музей Морозова, гимназии, больницы, приюты, институты — всё это дары московского купечества родному городу. Историк М. Погодин ставил в пример прижимистым европейским предпринимателям московских купцов-благотворителей: «Если счесть все их пожертвования за нынешнее только столетие, то они составили бы такую цифру, которой должна бы поклониться Европа».

Третьяковы

Среди московских меценатов имя Павла Михайловича Третьякова на особом месте: именно ему мы обязаны уникальной коллекцией живописи, хранящейся в знаменитой Третьяковской галерее. Купеческая семья Третьяковых особым богатством похвастаться не могла, но на приобретение картин Павел Михайлович денег не жалел. За 42 года он потратил на них внушительную по тем временам сумму — свыше миллиона рублей.

К сожалению, куда менее известен нашим современникам брат Павла — Сергей Михайлович. Он собирал западноевропейскую живопись, а после смерти в 1892 г. все приобретённые им полотна перешли, по завещанию, в распоряжение Павла Михайловича. Они тоже были переданы в дар городу. 15 августа 1893 году в Москве появился новый музей — «Городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых».

На тот момент коллекция насчитывала 1362 картины, 593 рисунка и 15 скульптур. Художественный критик В. Стасов писал о ней: «Картинная галерея…не есть случайное собрание картин, она есть результат знания, соображений, строгого взвешивания и более всего — глубокой любви к своему дорогому делу».

Бахрушины

Бахрушины происходили из города Зарайска, занимались кожевенным и суконным делом. И в Зарайске, и в Москве семья жертвовала крупные суммы нуждающимся. В первопрестольной Бахрушиных называли «профессиональными благотворителями», у которых «пожертвования сыпятся как из рога изобилия». Судите сами, они построили и содержали: городскую больницу, дом бесплатных квартир для неимущих, приют для детей-сирот, ремесленное училище для мальчиков, дом для престарелых артистов… За это городские власти сделали Бахрушиных почётными гражданами Москвы, предлагали дворянство, но гордые купцы от титулов отказались.

Алексей Петрович Бахрушин был страстным коллекционером, собирал русские медали, фарфор, живопись, иконы и старинные книги. Он завещал свою коллекцию Историческому музею, несколько музейных залов были названы его именем.

Дядя Алексея Петровича, Алексей Александрович Бахрушин, собирал всё, что связано с театром: старые афиши, программки, фотографии известных актеров, сценические костюмы. На основе его коллекции в Москве, в 1894 г., появился единственный в мире Театральный музей им. Бахрушина. Действует он и сегодня.

Хлудовы

Семья выходцев из Егорьевска Хлудовых владела хлопчатобумажными фабриками, строила железные дороги. Алексей Иванович Хлудов собрал уникальную коллекцию древних русских рукописей и старопечатных книг. Среди них — сочинения Максима Грека, «Источник знания» Иоанна Дамаскина в переводе и с комментариями князя Курбского (автора гневных писем Ивану Грозному ). Всего же коллекция насчитывала более тысячи книг. В 1882 г. после смерти Хлудова, драгоценное собрание, согласно его воле, передали Никольскому

Единоверческому монастырю в Москве. Брат Алексея, Герасим Иванович, тоже был заядлым коллекционером: собирал картины русских художников. Хлудовы, как и Бахрушины, не жалели денег на благотворительность: построили на свои средства богадельню, бесплатные квартиры для неимущих, палаты для неизлечимо больных женщин и детскую больницу.

Боткины

Эта династия дала России немало талантливых людей: промышленников, врачей, дипломатов. Вспомним хотя бы Пётра Кононовича — пионера чайного дела в России, или Сергея Петровича — знаменитого русского эскулапа. Коллекционерами были многие Боткины.

Тайный советник и художник Михаил Петрович почти 50 лет собирал западноевропейскую живопись, терракотовые статуэтки, итальянскую майолику XV-XVII вв., а также русскую финифть. Живо интересовался творчеством художника Иванова: покупал этюды и даже издал его биографию. Василий Петрович и Дмитрий Петрович Боткины собирали картины европейских мастеров, были друзьями Павла Третьякова.

Мамонтовы

Богатая и многолюдная купеческая семья Мамонтовых «поднялась» на винном откупном промысле. Фёдор Иванович ещё в конце XVIII столетия прослыл щедрым благотворителем, за что удостоился посмертного памятника от благодарных жителей Звенигорода. Однако самой выдающейся фигурой среди Мамонтовых был Савва Иванович. Природа щедро наделила его талантами: певец (учился в Италии), скульптор, театральный режиссёр, драматург.

Именно Савва открыл миру талант Шаляпина, Мусоргского и Римского-Корсакова. В собственном театре он ставил оперы, декорации к которым писали Поленов, Васнецов, Серов, Коровин. Савва Иванович помог добиться признания Врубелю: на свои средства построил для художника павильон и выставил в нём его картины. Имение Саввы Ивановича, Абрамцево, стало «приютом спокойствия, трудов и вдохновения» для многих талантливых художников и артистов.

Морозовы

Диапазон культурной деятельности династии Морозовых огромен: люди они были на редкость талантливые. Савва Тимофеевич Морозов многое сделал для Художественного театра (МХТ). Он был увлечен революционным движением, боготворил Максима Горького. Брату Саввы, Сергею Тимофеевичу, Москва обязана созданием Кустарного музея. Он собирал произведения русского декоративно-прикладного искусства ХVII-ХIХ веков, стараясь сохранить их национальный колорит и традиции.

Щукины

Представители рода Щукиных сохранили для нас поистине уникальные сокровища. Петр Иванович был крупнейшим собирателем русской старины. Чего только не было в его коллекции: редкие книги, древнерусские иконы и монеты, серебряные украшения. В 1905 г. Петр Иванович подарил свое собрание Москве, в каталоге ценностей значилось 23 911 предметов! Полотна голландских живописцев Дмитрия Ивановича Щукина по сей день являются жемчужиной Пушкинского музея. А на картинах французских импрессионистов, приобретённых Сергеем Ивановичем Щукиным , выросло целое поколение русских художников-авангардистов. Он обладал удивительным чутьём на талант.

Когда Щукин познакомился в Париже с Пикассо, тот был безвестным нищим художником. Но уже тогда проницательный русский купец говорил: «Это — будущее». Шесть лет Сергей Иванович спонсировал Пикассо, покупая его полотна. Благодаря Щукину, появились в России картины Моне, Матисса, Гогена — художников, считавшихся во Франции «отверженными». Но после революции в России «отверженным» оказался Щукин, и ему пришлось эмигрировать во Францию.

Горькая ирония судьбы. В конце 1920-х гг. среди русских эмигрантов прошёл слух, будто Щукин требует у большевиков возвращения своей национализированной коллекции. Но Сергей Иванович домыслы опроверг: «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там».