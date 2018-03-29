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Большой московский цирк принял участие в форуме профессионалов
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Большой московский цирк принял участие в форуме профессионалов 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В последних числах марта в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел трехдневный форму, который распахнул свои двери всем желающим.
На открытии директор цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель цирка Аскольд Запашный пообщались с журналистами и рассказали об основных экспонатах цирка, представленных на выставке.
На самой большой профессиональной площадке представителей культурных учреждений Москвы можно было узнать о наших предстоящих спектаклях и увидеть костюмы главного художника Большого московского цирка.
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