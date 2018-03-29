Большой московский цирк принял участие в форуме профессионалов

В последних числах марта в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел трехдневный форму, который распахнул свои двери всем желающим.

На открытии директор цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель цирка Аскольд Запашный пообщались с журналистами и рассказали об основных экспонатах цирка, представленных на выставке.

На самой большой профессиональной площадке представителей культурных учреждений Москвы можно было узнать о наших предстоящих спектаклях и увидеть костюмы главного художника Большого московского цирка.