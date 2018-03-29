6 лучших лотов выставки Russian Art & Antique Fair

1. Набор для пунша

Московский антикварный салон «Кутузовский, 24» специализируется на антикварных изделиях из серебра, выполненных известными мастерами прошлого. На выставку компания, в частности, привезла произведения Фаберже и Овчинникова. На фото — набор для пунша, созданный в мастерской последнего. Серебро, чеканка. Датировка колеблется в промежутке от 1908 до 1917 года. Сколь историческая, столь и полезная вещь — например, для светской вечеринки или званого ужина. 2. Рисунок Александра Куприна «Фили. Кутузовская церковь»Рисунок Александра Куприна «Фили. Кутузовская церковь», сделанный карандашом и гуашью, предвосхищает прославившие его работы в технике коллаж. Галерея «Кардашиди–Арт». 3. Работа Николая СверчковаЯрмарка RA&AF включала ряд познавательных специальных экспозиций, в частности выставку «История одной коллекции», организованную Международной конфедерацией антикваров и арт–дилеров России и стран СНГ. Она представляет собой собрание работ русских художников, скульпторов и мастеров прикладного искусства XIX—начала XX веков, сформированное несколькими поколениями коллекционеров и бережно сохраняемое их наследниками. На фото — работа известного баталиста и мастера бытового жанра Николая Сверчкова, считающегося одним из лучших художников направления реалистической живописи второй половины XIX столетия.

4. Монета с профилем Елизаветы ПетровныЕщё один спецпроект ярмарки был посвящён нумизматическим редкостям: монетам, медалям, наградным знакам. Некоторые из экспонатов представляли собой не только историческую, но и художественную ценность. Ведь лучшие мастера нумизматики сравнимы с блестящими скульпторами! На фото — десять рублей 1757 года с профилем императрицы Елизаветы Петровны, выполненным Жаком–Антуаном Дасье. Отчеканены на Санкт–Петербургском монетном дворе.

5. Каминные часыСанкт–петербургская фирма «Антикварная торговля А. Э. Лелянова» продаёт произведения русского декоративно–прикладного искусства. Её экспозиция включала, в частности, каминные часы в русском стиле, датирующиеся 1880–1890-ми годами. Их корпус выполнен из керамики и расписан вручную. Работа «Товарищества М. С. Кузнецова» по эскизу Александра Каминского , известного архитектора периода расцвета эклектики и историзма.

6. «Мадонна с младенцем, Святым Петром и Святой Екатериной Сиенской»