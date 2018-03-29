Герман Стерлигов уступил место на площади Минина музею бумаги

— Это будет постоянный интерактивный музей. Все, что здесь сделано, сделано двумя мастерами — мной и Еленой Сашиной, — рассказала корреспонденту NN.ru скульптор Наталья Голубева . — Все это можно купить, мы заново сделаем. Экспозиции, их темы будут меняться.

Она добавила, что скульпторы собираются проводить на этой площадке постоянные мастер-классы. Они буду платные, но недорогие — 500–600 рублей занятие.

Музей живой бумаги откроется 1 апреля. Все экспонаты сделаны в технике папье-маше вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой. В день открытия обещают дефиле в костюмах из бумаги, шоу ростовых кукол и мастер-класс.