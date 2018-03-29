Герман Стерлигов уступил место на площади Минина музею бумаги 

— Это будет постоянный интерактивный музей. Все, что здесь сделано, сделано двумя мастерами — мной и Еленой Сашиной, — рассказала корреспонденту NN.ru скульптор Наталья Голубева. — Все это можно купить, мы заново сделаем. Экспозиции, их темы будут меняться.
Она добавила, что скульпторы собираются проводить на этой площадке постоянные мастер-классы. Они буду платные, но недорогие — 500–600 рублей занятие.
Музей живой бумаги откроется 1 апреля. Все экспонаты сделаны в технике папье-маше вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой. В день открытия обещают дефиле в костюмах из бумаги, шоу ростовых кукол и мастер-класс.
Фермерский магазин под брендом скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова открылся в центре Нижнего Новгорода в августе прошлого года. Горожан он поразил сначала ценами. Например, буханка ржаного стоила 550 рублей. Затем и власти, и нижегородцы обратили внимание на неприличную вывеску. По мнению организаторов музея, это и стало причиной того, что магазину посоветовали сменить место.