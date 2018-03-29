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Обсуждение особенностей реставрации документов пройдет в Российской государственной библиотеке
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Обсуждение особенностей реставрации документов пройдет в Российской государственной библиотеке 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Семинар «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2018» пройдет с 11 по 13 апреля в Российской государственной библиотеке.
Специалисты из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, архива Российской академии наук и государственного Дарвинского музея расскажут об обучении мастерству восстановления артефактов и об исследованиях в области консервации документов — это теоретическая часть программы, во время следующей пройдут практические занятия по работе с переплетами книг, сообщили на официальном сайте библиотеки.
Кроме того, в учреждении в первый день семинара состоится открытие персональной выставки Ивана Галамбоша, заслуженного художника-реставратора Словакии.
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