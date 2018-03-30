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Москвичей приглашают на выставку работ юной художницы
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Москвичей приглашают на выставку работ юной художницы 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Выставка картин Александры Юрьевой, юной воспитанницы благотворительного фонда «Благо-Дар», открылась в районе 28 марта. Посмотреть на работы художницы можно до 11 апреля.
— Саше Юрьевой исполнилось пять лет. Она пришла заниматься в студию в сентябре 2017 года. За шесть месяцев она успела многому научиться, — похвалила успехи юного дарования директор фонда и художник-иллюстратор Наталья Казак.
Она отметила, что работы девочки отличаются разнообразностью тематики. Она умеет изображать цветы, дома, самолеты. Но больше всего художнице нравится рисовать животных.
По словам педагога, работы Александры Юрьевой всегда выполнены в сложной цветовой гамме. Девочка редко использует простые краски, ей нравится смешивать их и добиваться определенного оттенка.
Выставка находится по адресу: Бродников переулок, дом 10, корпус 1.
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