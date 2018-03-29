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Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан
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Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан 

Мир24 28 минут назад
Фото: Мир24
Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан» проходит в Галерее классической фотографии в Москве. Экспозиция посвящена уникальной природе Кыргызстана, сообщает «МИР 24».
Более 90% территории этой страны занимают горные массивы. Кроме того, в Кыргызстане берут свое начало более 40 тысяч больших и малых рек. Природа этого края поистине уникальна и очень разнообразна: ледники, горные леса, сухие степи, пустыни, альпийские и пойменные луга, ущелья, озера, красные изветняки.
Представленные на выставке фотографии сделаны выдающимся российским океанологом, членом-корреспондентом РАН Михаилом Флинтом и его коллегой по Товариществу фотографов-передвижников Владимиром Онопко.
Фотографы и организаторы выставки надеются, что посетителей пленит природа Кыргызстана и им захочется самим посетить эти удивительные места.
Фотовыставка продлится до 15 апреля.
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