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В Москве на месте старой ГЭС создадут инновационный музей
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В Москве на месте старой ГЭС создадут инновационный музей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Проект строительства «Многофункционального комплекса ГЭС-2» с центром современного искусства получил статус Инновационного приоритетного проекта. Соответствующее постановление правительства Москвы было подписано 27 марта, сообщила в четверг пресс-служба Департамента экономической политики и развития столицы.
«Крупный культурный центр появится на месте одной из старейших электростанций Москвы, признанной объектом культурного наследия регионального значения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр современного искусства будет включать «выставочные помещения и галереи, хранилище, концертный зал, аудиторию для проведения лекций, библиотеку, классы для групповых занятий, мастерские художников и музыкальную студию». В экономическом департаменте надеются, что открытие комплекса поспособствует увеличению туристического потока.
Согласно постановлению, ГЭС-2 получит статус инвестиционного приоритетного проекта, взамен инвестор вложит в строительство комплекса не менее восьми миллиардов рублей. «По условиям соглашения инвестор обязан сохранить объект культурного наследия в 15 тысяч квадратных метров. Проектируемая площадь комплекса составит 38,8 тысячи метров», — подчеркнули в московском правительстве.
ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция в Москве. Электростанция занимала комплекс зданий в районе Якиманки и работала в 1907—2015 годах.
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