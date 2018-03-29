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Москвичка подарила Музею Победы 19 орденов и медалей Третьего рейха
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Москвичка подарила Музею Победы 19 орденов и медалей Третьего рейха 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Лидия Филипповна Алексеева передала в дар музею награды Третьего рейха, которые собирал ее сын Алексей Алексеев. Он с детства был страстным коллекционером. В 2015 г. начал собирать немецкие награды времен Второй мировой войны. Этому увлечению он отдавал все свободное время, заказывая подлинные ордена и медали в Германии. А. Алексеев был частым гостем Музея Победы, поэтому, когда его не стало, Лидия Филипповна передала коллекцию именно сюда», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что Музею Победы подарили 11 орденов и крестов, четыре медали, четыре знака и значка. Кроме наград, в дар музею переданы реплики холодного оружия, находившегося на вооружении Красной Армии и вермахта, а также справочная литература по нумизматике.
«Коллекция подлинных государственных наград Третьего рейха имеет большое историческое значение. В будущем она займет достойное место в экспозициях музея», — подчеркнул заведующий отделом комплектования фондов музея Анатолий Макотра.
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