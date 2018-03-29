Патриотические мультфильмы покажут на Михалковской улице

Ко Дню Победы библиотека №46 на Михалковской приурочит акцию «Читаем детям о войне». В читальном зале прозвучат отрывки из художественных произведений, посвященные ярким эпизодам сражений, а также будут показаны фрагменты из патриотических мультфильмов.

— Гости увидят мультфильм «Солдатская сказка» по книге Константина Паустовского «Похождения жука-носорога». Посетители и читатели библиотеки также смогут ознакомиться с тематической книжной выставкой, — сообщил представитель администрации библиотеки.

Акция пройдет 3 мая.

Адрес: Михалковская ул., д.15, начало в 13.30. (ео)