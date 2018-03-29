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Патриотические мультфильмы покажут на Михалковской улице
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Патриотические мультфильмы покажут на Михалковской улице 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ко Дню Победы библиотека №46 на Михалковской приурочит акцию «Читаем детям о войне». В читальном зале прозвучат отрывки из художественных произведений, посвященные ярким эпизодам сражений, а также будут показаны фрагменты из патриотических мультфильмов.
— Гости увидят мультфильм «Солдатская сказка» по книге Константина Паустовского «Похождения жука-носорога». Посетители и читатели библиотеки также смогут ознакомиться с тематической книжной выставкой, — сообщил представитель администрации библиотеки.
Акция пройдет 3 мая.
Адрес: Михалковская ул., д.15, начало в 13.30. (ео)
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