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Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге
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Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Работы представят 248 галерей из 32 стран.
Ярмарка проводится в шестой раз и открыта для посетителей до 31 марта.
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