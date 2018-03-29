В Керчи откроется интерактивная историческая выставка

В Керчи разработали мультимедийную интерактивную экспозицию «Керчь — город 27 веков», посвящённую античному государству Боспору Киммерийскому, существовавшему на месте современного города. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин

В экспозицию вошли несколько зон: «Доисторический период», «Города Боспорского царства», «Правители Боспорского царства» и «Археологические сокровища Керчи».

Интерактивный проект, над сценографией которого работали историки, инженеры, графики и конструкторы, уже представили учителям местных школ, так как выставка во многом направлена на образование молодого поколения.