Ещё
В Керчи откроется интерактивная историческая выставка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Керчи откроется интерактивная историческая выставка 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи разработали мультимедийную интерактивную экспозицию «Керчь — город 27 веков», посвящённую античному государству Боспору Киммерийскому, существовавшему на месте современного города. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
В экспозицию вошли несколько зон: «Доисторический период», «Города Боспорского царства», «Правители Боспорского царства» и «Археологические сокровища Керчи».
Интерактивный проект, над сценографией которого работали историки, инженеры, графики и конструкторы, уже представили учителям местных школ, так как выставка во многом направлена на образование молодого поколения.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Гостей «Московского культурного форума-2018» ждет подарок от Галанина Музей Победы проверит посетителей на знание истории На ВДНХ пройдет выставка «Весна и мода»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»6
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться16
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение